INCRÍVEL: influencer reúne mais de 10 mil pessoas em «stream» do CS Cascais
Iniciativa transformou um simples dérbi distrital de Lisboa num fenómeno digital
Valen Scarsini, um influencer argentino, lançou um desafio curioso: reunir 10 mil pessoas nas plataformas de streaming para assistirem, em conjunto, a uma partida do CS Cascais, que joga na distrital de Lisboa.
Foi através de um vídeo publicado nas redes sociais que o jovem anunciou a iniciativa, que acabou por superar as expectativas e juntou mais de 12 mil espectadores, número que caiu ao intervalo e não ultrapassou a marca dos sete mil no segundo tempo.
O influencer explica que descobriu por acaso uma transmissão de um jogo de futebol com apenas oito espectadores, número que subiu para 16 durante o período em que esteve a assistir. Sem saber quem estava a jogar, a única informação que tinha era o nome do canal, "We Are Cascais".
Scarsini confirmou mais tarde tratar-se do CS Cascais, que é o atual primeiro classificado da Série 2 da II Divisão da AF Lisboa. Foi o contraste entre o bom desempenho desportivo e a ausência de espectadores na transmissão que o motivou a avançar com a iniciativa.
«Incomodou-me muito que eles estejam em primeiro lugar e que ninguém os esteja a ver. Foi aí que tive uma ideia: o próximo jogo é no domingo, 16 de novembro. Porque não assistimos todos juntos?», afirmou no vídeo.
O jogo escolhido teve uma particularidade. Foi contra o Tires, o que fez com que se tratasse de um dérbi de Cascais.
O objetivo por trás desta iniciativa passava por surpreender os responsáveis e os jogadores do clube com um número invulgarmente elevado de espectadores.
«Imaginem a surpresa dos tipos do Cascais quando entrarem em direto e um monte de gente estiver a assistir! A melhor parte é que, como não conhecemos nenhum dos jogadores, vai ser uma experiência hilariante», acrescentou.
Nos dias que antecederam a partida, Scarsini continuou a publicar vídeos de incentivo à adesão ao desafio e acabou por ser notado pelo próprio clube. O CS Cascais partilhou no Instagram um vídeo com cinco atletas, dois deles vestidos com a camisola da Argentina, a agradecerem o movimento e a chegada dos novos adeptos digitais.
«Obrigado a Scarsini e a todos os adeptos de todo o mundo que começaram a nos seguir!!! Obrigado por todo o carinho e pelos novos seguidores! Todos a bordo para Cascais», pode ler-se na publicação.
A iniciativa fez com que o Cascais verificasse um crescimento do número de seguidores no Instagram, que passou de pouco mais de três mil para mais de 32 mil em apenas cinco dias.
O CS Cascais acabou por vencer o Tires por 2-1 e consolidou a primeira posição na tabela classificativa da Série 2 da II Divisão da AF Lisboa.