Valen Scarsini, um influencer argentino, lançou um desafio curioso: reunir 10 mil pessoas nas plataformas de streaming para assistirem, em conjunto, a uma partida do CS Cascais, que joga na distrital de Lisboa.

Foi através de um vídeo publicado nas redes sociais que o jovem anunciou a iniciativa, que acabou por superar as expectativas e juntou mais de 12 mil espectadores, número que caiu ao intervalo e não ultrapassou a marca dos sete mil no segundo tempo.

O influencer explica que descobriu por acaso uma transmissão de um jogo de futebol com apenas oito espectadores, número que subiu para 16 durante o período em que esteve a assistir. Sem saber quem estava a jogar, a única informação que tinha era o nome do canal, "We Are Cascais".

Scarsini confirmou mais tarde tratar-se do CS Cascais, que é o atual primeiro classificado da Série 2 da II Divisão da AF Lisboa. Foi o contraste entre o bom desempenho desportivo e a ausência de espectadores na transmissão que o motivou a avançar com a iniciativa.

«Incomodou-me muito que eles estejam em primeiro lugar e que ninguém os esteja a ver. Foi aí que tive uma ideia: o próximo jogo é no domingo, 16 de novembro. Porque não assistimos todos juntos?», afirmou no vídeo.

O jogo escolhido teve uma particularidade. Foi contra o Tires, o que fez com que se tratasse de um dérbi de Cascais.

O objetivo por trás desta iniciativa passava por surpreender os responsáveis e os jogadores do clube com um número invulgarmente elevado de espectadores.

«Imaginem a surpresa dos tipos do Cascais quando entrarem em direto e um monte de gente estiver a assistir! A melhor parte é que, como não conhecemos nenhum dos jogadores, vai ser uma experiência hilariante», acrescentou.

Nos dias que antecederam a partida, Scarsini continuou a publicar vídeos de incentivo à adesão ao desafio e acabou por ser notado pelo próprio clube. O CS Cascais partilhou no Instagram um vídeo com cinco atletas, dois deles vestidos com a camisola da Argentina, a agradecerem o movimento e a chegada dos novos adeptos digitais.

«Obrigado a Scarsini e a todos os adeptos de todo o mundo que começaram a nos seguir!!! Obrigado por todo o carinho e pelos novos seguidores! Todos a bordo para Cascais», pode ler-se na publicação.

A iniciativa fez com que o Cascais verificasse um crescimento do número de seguidores no Instagram, que passou de pouco mais de três mil para mais de 32 mil em apenas cinco dias.

O CS Cascais acabou por vencer o Tires por 2-1 e consolidou a primeira posição na tabela classificativa da Série 2 da II Divisão da AF Lisboa.