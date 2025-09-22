Futebol
VÍDEO: guarda-redes evita derrota com golo ao minuto 90+4 em Aveiro
Penetra carimba empate para o Cesarense na sequência de um pontapé de canto
Penetra carimba empate para o Cesarense na sequência de um pontapé de canto
O jogo entre o Cesarense e o São Roque, da terceira jornada da Divisão de Elite de Aveiro, teve uma ponta final de emoções fortes.
Ao minuto 90, a equipa de Cesar perdia por 2-0 e jogava em inferioridade numérica, mas conseguiu evitar a derrota com dois golos no tempo de compensação, apontados por Joel e pelo seu guarda-redes, Penetra, na sequência de um pontapé de canto, aos 90+4m.
«Num lance de crença, tive a felicidade de marcar um golo, algo que não é normal», confessou o jogador, de 34 anos, aos canais do clube.
Veja o golo:
