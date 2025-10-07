Um arranque «sem espinhas» transformou-se num jogo difícil de engolir para o Benfica, que viu Cecilia Salvai marcar dois golos e aplicar a primeira derrota nesta fase de liga da Champions feminina.

A entrada das águias nesta fase de liga da Liga dos Campeões não podia ter corrido da melhor forma, já que bastaram apenas seis minutos para se colocarem em vantagem, em pleno Juventus Stadium.

Um lance coletivo muito bem construído pelas águias, com Lúcia Alves a combinar com Nycole Raysla e a aparecer no sítio certo para o 1-0. Sem qualquer tipo de marcação, a internacional portuguesa surgiu de rompante e no coração da área rematou de primeira para o golo, perante milhares de adeptos italianos nas bancadas.

Este lance, ao contrário do que seria de esperar, não afetou o favoritismo inicial da Juventus, que rapidamente tomou conta do jogo e foi encostando as adversárias atrás. Ora, com alguma naturalidade, a equipa da casa chegou ao empate e através de Cecilia Salvai.

Num lance de insistência dentro da área encarnada, a central italiana respondeu da melhor forma a um cruzamento e cabeceou para o fundo da baliza. Até ao intervalo, a Juventus até festejou o golo da reviravolta, mas Girelli estava em posição irregular e o lance não contou.

As equipas regressaram aos balneários com um empate a um golo, que apenas foi desfeito já perto do apito final do árbitro. As alterações de Ivan Baptista fizeram bem à equipa e conseguiu mesmo criar oportunidades de relevo, fazendo sonhar os adeptos com um resultado positivo em Turim.

Só que aos 86 minutos, a heroína improvável apareceu para acabar com as dúvidas. Na sequência de um pontapé de canto, a bola viajou por toda a área e acabou por chegar à cabeça de Salvai, que voltou a não dar hipóteses a Lena Pauels.

O Benfica aponta agora baterias para a deslocação ao reduto do Valadares Gaia, antes da segunda jornada desta fase de liga da Champions, precisamente contra o Arsenal, campeão em título.