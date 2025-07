Alemanha e Suécia juntam-se à Noruega e à Espanha na lista de equipas já apuradas para os quartos de final do Europeu feminino de futebol, que decorre na Suíça.

As duas seleções voltaram a vencer na segunda jornada do Grupo C, que lideram com os mesmos seis pontos, quando falta disputar apenas uma ronda na fase inicial da prova.

Num jogo que teve arbitragem da portuguesa Catarina Campos, as germânicas atingiram o intervalo do jogo com a Dinamarca a perder por 1-0, mas Sjoeke Nüsken, de penálti, e Lea Schüller operaram a reviravolta, na segunda parte.

Mais tranquilo foi o triunfo da Suécia frente à Polónia, por 3-0, com golos de Stina Blackstenius, Kosovare Asllani e Lina Hurtig, todos de cabeça.

Na quarta-feira disputa-se a segunda jornada do Grupo D, com os jogos Inglaterra-Países Baixos (17:00) e França-País de Gales (20:00).