Vitória natural da Espanha diante da Bélgica, por 6-2, no jogo que abriu a segunda jornada do Grupo B do Europeu feminino de futebol. A Seleção espanhola tem o apuramento para os quartos de final muito bem encaminhado, o qual pode ficar matematicamente garantido já esta noite.

Apesar do domínio, a certos momentos, avassalador da equipa orientada por Montse Tomé, o encontro atingiu o minuto 50 com um surpreendente 2-2 no marcador.

A combativa Seleção belga foi capaz de anular as duas primeiras desvantagens no resultado, com Justine Vanhaevermaet e Hannah Eurlings a responderem aos golos de Alexia Putellas e Irene Paredes. O lance do 2-2 foi inicialmente invalidado, por fora de jogo, mas a decisão acabaria revertida após a intervenção do VAR.

Só que, ao minuto 52, Esther Gonzalez tornou a adiantar a Espanha no marcador, com a Bélgica a não conseguir acompanhar o andamento, desta feita.

Mariona Caldentey fez o 4-2 aos 61m, Claudia Pina ampliou a diferença (81m) e Alexia Putellas fechou as contas da partida (86m). Na resposta, a belga Janice Cayman cabeceou à barra, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

Na Seleção espanhola, que lidera o Grupo B do Euro 2025 com seis pontos, a atacante do Benfica, Cristina Martin-Prieto, foi lançada no jogo ao minuto 73.

Às 20:00, Portugal e Itália defrontam-se, em Genebra. A Seleção portuguesa está obrigada a pontuar para continuar na corrida pelo apuramento. Quanto à Bélgica continua sem pontos na prova.