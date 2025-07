Finlândia e Noruega entraram a vencer no Europeu feminino de futebol, frente à Islândia (1-0) e à Suíça (2-1), respetivamente, e lideram o Grupo A da fase inicial da prova.

Com direito a reviravolta, as norueguesas, com a benfiquista Marit Lund a tempo inteiro, confirmaram o favoritismo teórico diante da anfitriã Suíça, que deu bem que fazer às nórdicas, campeãs europeias nos longínquos anos de 1987 e 1993.

A primeira parte foi dominada pelas helvéticas, que marcaram ao minuto 28, por Nadine Riesen, já depois de Reuteler ter acertado na barra da baliza defendida por Cecilie Fiskerstrand.

No quarto de hora inicial da segunda parte, Ada Hegerberg e um autogolo de Julia Stierli consumaram a reviravolta da Noruega, que ficou muito perto do 3-1 aos 70 minutos, quando Hegerberg desperdiçou um penálti.

No lance seguinte, a árbitra do encontro assinalou nova grande penalidade, esta favorável à Suíça, mas o lance acabaria revertido pelo VAR, por fora de jogo no início da jogada.

Os minutos finais foram de assalto constante à baliza da Noruega, com Reuteler a desperdiçar na cara da guarda-redes Fiskerstrand, que brilhou em cima do minuto 90 ao travar uma tentativa de Beney.

No jogo que abriu a prova, a Finlândia, que não ganhava em fases finais há 16 anos, derrotou a Islândia (1-0) num jogo resolvido por Katariina Kosola, ao minuto 70.

O golo surgiu poucos minutos após a expulsão de Hildur Antonsdottir. Porém, mesmo reduzida a dez, a Seleção islandesa dispôs de várias ocasiões para evitar a derrota.

Na quinta-feira disputam-se os encontros referentes ao Grupo B do Europeu feminino de futebol. Às 17:00, Bélgica e Itália defrontam-se em Sion. Três horas depois arranca o Espanha-Portugal, em Berna.