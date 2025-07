Ao golear o País de Gales por 4-1, na segunda jornada do Grupo D do Europeu feminino de futebol, a França deu um passo importante rumo aos quartos de final da prova.

Depois de Jessica Fishlock ter feito o primeiro golo da história do País de Gales em fases finais de um Europeu feminino, anulando uma primeira desvantagem no marcador das britânicas, as Seleção gaulesa, que se tinha adiantado ao minuto 8 por Clara Mateo, tornou a passar para a frente do resultado em cima do intervalo, por Kadidiatou Diani, de penálti, consumando a goleada no início do segundo tempo, por Amel Majri e Grace Geyoro.

As francesas lideram o Grupo D com seis pontos, mais três do que Inglaterra e Países Baixos, que se defrontaram em Zurique, tendo o triunfo sorrido às britânicas, campeãs europeias em título, por 4-0.

Lauren James, com dois golos apontados, e Alessia Russo, com três assistências, foram as figuras do jogo. Georgia Stanway e Ella Toone fizeram os restantes golos do encontro.

Na última jornada do grupo, no dia 13 de julho (20:00), França e Países Baixos defrontam-se em Basileia, enquanto Inglaterra e País de Gales medem forças em St. Gallen.

Ao cabo das duas primeiras rondas da fase de grupos do Europeu feminino, Alemanha, Suécia, Noruega e Espanha já se apuraram para os quartos de final.