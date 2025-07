A Noruega alcançou uma vitória difícil frente à Finlândia (2-1), somou o segundo triunfo consecutivo no Grupo A e ficou a um pequeno passo de se apurar para os quartos de final do Europeu feminino de futebol.

Os primeiros minutos do encontro não faziam antever as dificuldades por que passou a Noruega para consumar a vitória.

Aos 3 minutos, um autogolo de Eva Nystrom, que desviou para a sua baliza um cruzamento de Caroline Hansen, adiantou as norueguesas, que acertaram nos ferros da baliza adversária por duas vezes nos instantes seguintes.

Porém, a Finlândia foi capaz de equilibrar o jogo, e também o resultado, com Oona Sevenius a assinar um belo golo ao minuto 32, que castigou uma perda de bola da Noruega em zona perigosa.

A equipa finlandesa ameaçou a reviravolta aos 62 minutos, quando acertou no poste da baliza defendida por Cecilie Fiskerstrand, mas as norueguesas acabariam por garantir o triunfo numa finalização feliz de Caroline Hansen, que se seguiu a uma excelente jogada individual. Pouco antes, Reiten quase marcou de pontapé de bicicleta, mas a guarda-redes finlandesa, Koivunen, não o permitiu.

Com duas vitórias nas duas primeiras jornadas, a Noruega lidera o Grupo A do Europeu feminino, com seis pontos, mais três do que a Finlândia.

Às 20:00 deste domingo arranca o Suíça-Islândia, partida que fecha a segunda jornada do Grupo A do Euro 2025 e que pode ditar o apuramento das norueguesas, a uma ronda do fim da primeira fase.