Lotação esgotada para a final feminina da Liga dos Campeões, que opõe o Arsenal ao Barcelona, no próximo sábado (17:00), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A UEFA anunciou, esta sexta-feira, que já não há ingressos disponíveis para a partida que vai definir o novo campeão europeu feminino de clubes, o que acontece pelo terceiro ano consecutivo.

🚨 SOLD OUT 🚨



For a third consecutive season, the #UWCL final is a sell out 🤩



Bring on Saturday! 🏆🍿#UWCLfinal pic.twitter.com/USrdFIvKIT