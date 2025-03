Que jogatana na Luz, com o Benfica a sair por cima do dérbi (3-2) e a seguir em frente na Taça de Portugal feminina de futebol. Pelo caminho fica o Sporting, que desperdiçou duas desvantagens nascidas do génio de Telma Encarnação, mas que se mostrou incapaz de lidar com a maior pressão das encarnadas na fase decisiva.

Quem diria que uma primeira parte morna acabaria num autêntico reboliço… A principal “culpada” pelas emoções fortes vividas nos instantes que antecederam o intervalo do dérbi foi Telma Encarnação, que depois de ter adiantado as leoas no marcador com um belo remate à entrada da área (35m), teve uma perdida incrível na cara de Lena Pauels (45m), antes de bisar na compensação da etapa inicial.

Na jogada que antecedeu o 1-2, o Benfica ainda celebrou o empate, por Marie Alidou, um desfecho que até se ajustava melhor ao que se tinha passado no relvado até aí. Mas Telma não estava para aí virada e o Sporting até ficou perto do terceiro nos últimos instantes do primeiro tempo, só que Joana Martins não foi expedita no momento do remate.

A desvantagem ao intervalo espicaçou o Benfica, que encostou o adversário às cordas até conseguir empatar, ao minuto 60, por Nycole. É verdade que, minutos antes, num canto, Brenda Pérez teve o 3-1 nos pés, mas o caudal ofensivo das encarnadas era avassalador, com o 2-2 a tornar-se quase inevitável.

Com a eliminatória novamente empatada, as duas equipas procuraram outra segurança no seu jogo, sem nunca tirarem os olhos da baliza contrária. O Sporting ia criando calafrios na defensiva adversária em contra-ataque, enquanto as águias nunca perderam o ascendente territorial.

Nos últimos minutos, já depois de Hannah Seabert ter negado o 3-2 a Catarina Amado com uma defesa plena de reflexos, coube à outra lateral das águias, Lúcia Alves, carimbar o apuramento com um remate colocado, à entrada da área leonina.

Nas meias-finais da Taça de Portugal, o Benfica, que defende um troféu conquistado na época passada, vai defrontar o vencedor da eliminatória que opõe o Valadares ao Rio Ave.