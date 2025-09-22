O Benfica estreou-se a vencer, esta temporada, com uma goleada em Guimarães, na casa do estreante na Liga feminina de futebol, Vitória, por 5-1.

As minhotas até foram as primeiras a marcar, por Dária Kaminska, aos 15 minutos, já depois de Beatriz Cameirão ter acertado no poste da baliza do Vitória, defendida por Adriana Rocha.

As Águias responderam perto da meia hora, por Carole Costa, e completaram a reviravolta na segunda parte com os golos de Rakel Engesvik, Caroline Moller, Beatriz Cameirão e Chandra Davidson.

Enquanto o Damaiense não jogar com o Sporting (segunda-feira, 16h00), o Benfica partilha a liderança da Liga com o Racing Power, que venceu o Rio Ave por 1-0 com um golo de Ana Nogueira, e o Valadares Gaia, que empatou com o Sp. Braga (1-1). O trio soma quatro pontos.

Ainda no domingo, o Torreense, que abriu a temporada a conquistar a Supertaça, estreou-se a vencer no campeonato, na Madeira, onde bateu o Marítimo por 4-2.

RELACIONADOS
Morreu Matt Beard, antigo treinador do futebol feminino do Liverpool
Champions feminina: sorteio coloca Kika Nazareth no caminho do Benfica
Champions feminina: Sporting eliminado após derrota frente à Roma
Futebol feminino: pentacampeão Benfica «escorrega» no arranque da liga