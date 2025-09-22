Feminino: Benfica estreia-se a vencer, Valadares Gaia trava Sp. Braga
Damaiense e Sporting fecham a segunda jornada na segunda-feira
O Benfica estreou-se a vencer, esta temporada, com uma goleada em Guimarães, na casa do estreante na Liga feminina de futebol, Vitória, por 5-1.
As minhotas até foram as primeiras a marcar, por Dária Kaminska, aos 15 minutos, já depois de Beatriz Cameirão ter acertado no poste da baliza do Vitória, defendida por Adriana Rocha.
As Águias responderam perto da meia hora, por Carole Costa, e completaram a reviravolta na segunda parte com os golos de Rakel Engesvik, Caroline Moller, Beatriz Cameirão e Chandra Davidson.
Enquanto o Damaiense não jogar com o Sporting (segunda-feira, 16h00), o Benfica partilha a liderança da Liga com o Racing Power, que venceu o Rio Ave por 1-0 com um golo de Ana Nogueira, e o Valadares Gaia, que empatou com o Sp. Braga (1-1). O trio soma quatro pontos.
Ainda no domingo, o Torreense, que abriu a temporada a conquistar a Supertaça, estreou-se a vencer no campeonato, na Madeira, onde bateu o Marítimo por 4-2.