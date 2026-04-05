O Benfica derrotou o Torreense (2-0), graças a um bis de Diana Silva, no jogo grande da 15.ª jornada da Liga feminina de futebol, e pode sagrar-se hexacampeão nacional na próxima ronda.

Frente ao terceiro classificado do campeonato, e “carrasco” na Supertaça e na Taça da Liga, as águias desfizeram o nulo ao minuto 19, por Diana Silva, na recarga a uma defesa incompleta de Rute Costa.

A superioridade das encarnadas permitiu-lhes ampliar a vantagem na reta final da partida, novamente por Diana Silva, que bisou a passe de Caroline Moller. Pelo meio, Nycole Raysla viu um golo ser-lhe anulado.

O triunfo permite ao ainda invicto Benfica (39 pontos) repor a vantagem para o segundo classificado, Sporting (31), em oito pontos, quando faltam disputar apenas três jornadas até ao final da Liga.

Na próxima ronda, agendada para os dias 25 e 26 de abril, às águias basta ganhar em Braga para se sagrarem campeãs nacionais pela sexta vez seguida. No entanto, caso o Sporting não vença, antes, o seu jogo frente ao Rio Ave, o Benfica garante logo aí o título.

Ainda neste domingo, o Rio Ave derrotou o Damaiense também por 2-0, num jogo importante para as contas da manutenção.

