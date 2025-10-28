A Espanha superou a Suécia e apurou-se para a final da Liga das Nações feminina de futebol, mantendo-se na corrida pela revalidação de um título que conquistou, há um ano, na edição de estreia da prova.

Depois da goleada no primeiro jogo (4-0), as espanholas voltaram a vencer, mas apenas por 1-0, em Gotemburgo, no jogo da segunda mão da meia-final da Liga das Nações.

Alexia Putellas foi a autora do único golo do jogo, aos 75 minutos, com um remate colocado, na área, a passe de Claudia Pina.

Nota ainda para a entrada, ao intervalo, da avançada do Benfica, Cristina Martín-Prieto, na Seleção espanhola.

Na final da Liga das Nações, que também será disputada a duas mãos (28 de novembro e 20 de dezembro), a Espanha vai defrontar o vencedor da outra meia-final, que opõe a França à Alemanha.