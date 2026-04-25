Apenas dois anos depois de ter criado uma equipa sénior feminina de futebol, o FC Porto sagrou-se campeão da II Divisão Nacional e garantiu a subida à Liga, na qual se vai estrear na próxima temporada.

As azuis e brancas carimbaram a promoção a duas jornadas do fim da segunda fase do campeonato com uma goleada ao Futebol Benfica, por 4-0, no Olival.

Maria Negrão foi a figura do encontro, ao completar um hat-trick (22, 51 e 66m), tendo Lily Bryant fechado as contas aos 70 minutos.

Depois de se ter sagrado campeão da III Divisão, na época passada, o FC Porto acrescenta mais um título ao palmarés no feminino.

A já histórica temporada das portistas tem na final da Taça de Portugal, no dia 17 de maio frente ao Benfica, o próximo momento alto.