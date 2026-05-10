O FC Porto venceu, este domingo, em pleno Estádio do Dragão, o Clube de Albergaria por 1-0, na última jornada da fase de subida da II Divisão feminina.

O dia de festa para as azuis e brancas fica marcado pela despedida dos relvados de Cláudia Lima. A média, de 29 anos, foi a primeira futebolista da história do FC Porto, que ajudou a conquistar dois títulos e a inédita subida à Liga, em dois anos.

𝐎𝐛𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐂𝐥𝐚́𝐮𝐝𝐢𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐚 🫡



A primeira atleta da história do Futebol Feminino do FC Porto termina hoje a carreira 💙👏#FCPortoW pic.twitter.com/SH1aYXtTZD — FC Porto (@FCPorto) May 10, 2026

Quanto ao jogo, as portistas entraram melhor e rapidamente mostraram a superioridade face ao adversário. Eliza Turner rematou forte de fora da área e apontou o primeiro e único golo do encontro, aos quatro minutos. Foi o 12.º golo da norte-americana, em 23 jogos.

No decorrer do segundo tempo, o ambiente foi de festa junto com os adeptos presentes no Estádio do Dragão e o resultado não se alterou até ao apito final.

Ora veja a festa do FC Porto:

O FC Porto vai ainda disputar a final da Taça de Portugal frente ao Benfica, numa partida que assinala o primeiro Clássico de sempre do futebol feminino português.