Raquel Ferreira, jogadora do Torreense, substitui a lesionada Andreia Jacinto no estágio da Seleção Nacional feminina de futebol, que continua a preparar os jogos de qualificação para o próximo Mundial frente à Letónia (dia 14 de abril, em Riga) e à Eslováquia (18 de abril, em Presov).

Andreia Jacinto, que joga nas espanholas da Real Sociedad, lesionou-se durante um treino da Seleção e foi considerada inapta pelo Departamento de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol.

Para o seu lugar, o selecionador nacional Francisco Neto chamou Raquel Ferreira, média do Torreense, de 24 anos, que se estreou pelas Navegadoras num particular frente ao Brasil, em dezembro do ano passado.

Esta temporada, a jogadora, natural das Caldas da Rainha, soma 24 jogos pelo conjunto de Torres Vedras, tendo feito uma assistência para golo.