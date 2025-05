Fez-se história no Jamor! O Torreense venceu pela primeira vez na sua história a Taça de Portugal feminina de futebol, com uma reviravolta incrível frente ao Benfica (2-1), consumada com golos nos últimos instantes do tempo regulamentar e do prolongamento.

A etapa inicial, bem jogada de parte a parte, ficou marcada pelo tento de Cristina Martín-Prieto, que tirou partido de uma má abordagem da defesa Carolina Correia e de uma saída em falso da guarda-redes adversária, Janny Belém, a quem aplicou um chapéu perfeito.

Após o intervalo, o Torreense cresceu no ataque e ficou muito perto do empate em três ocasiões. Daniuska Rodríguez atirou contra o corpo de Carole Costa, na melhor jogada da equipa de Torres Vedras em todo o encontro, e Janaina Weimer desperdiçou a dobrar, tudo isto entre os 57 e os 68 minutos.

O Benfica respondeu à altura, com a goleadora Martín-Prieto e Marit Lund a ficarem perto do 2-0, tal como Ucheibe, na sequência de um pontapé de canto, perto do minuto 90.

No tempo de compensação, Rafaela Rufino, com um remate à entrada da área, obrigou a guarda-redes do Benfica, Lena Pauels, à defesa da tarde, mas o 1-1 surgiria no último lance do tempo regulamentar, apontado por Janaina Weimer.

O prolongamento teve alguns momentos de frisson junto das duas balizas, com a final a ser resolvida em cima do minuto 120, quando Salomé Prat selou o triunfo do Torreense com um remate cruzado.

O jogo marcou a despedida das árbitras Sílvia Domingos e Ana Catarina Araújo, que colocaram um ponto final nas respetivas carreiras.