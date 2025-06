Portugal mantém a 22.ª posição no ranking da FIFA referente às seleções femininas de futebol. Desde a anterior atualização, em março, o pódio não sofreu alterações, com os Estados Unidos da América no topo da tabela, seguidos da Espanha e da Alemanha.

Apesar das quatro derrotas sofridas nos últimos três meses, todas a contar para a Liga das Nações, a Seleção nacional continua a ocupar o 22.º lugar, com um total de 1758.2 pontos.

A nível europeu, Portugal é a 13.ª seleção mais bem colocada no ranking, logo atrás da Bélgica (20.ª na hierarquia da FIFA), sua adversária no Europeu feminino de futebol, que se disputa entre os dias 2 e 27 de julho, na Suíça. Espanha (2.ª no ranking FIFA) e Itália (13.ª) são as restantes adversárias das Navegadoras no Grupo B.

Desde março, o Brasil conquistou o maior número de pontos (26.92) e o Egito registou a maior subida no ranking, escalando sete lugares, para o 93.º posto.

Em sentido oposto, a Jordânia teve a maior perda de pontos (-23.29) e os Emirados Árabes Unidos a maior queda na tabela, de cinco posições, ocupando agora o 117.º lugar.