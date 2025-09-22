O Sporting respondeu bem à eliminação da fase de qualificação para a Liga dos Campeões, estreando-se na Liga feminina de futebol com uma goleada, por 6-0, frente ao Damaiense, que na ronda inaugural tinha vencido em Braga.

Carolina Santiago foi a figura da partida disputada no Estádio do Algarve, ao completar um hat-trick, tendo o primeiro golo surgido logo ao minuto 4.

Apesar de o domínio do Sporting ter sido uma constante ao longo da partida, ela poderia ter tomado um rumo diferente caso Lidiane tivesse convertido o penálti de que dispôs aos 20 minutos. Porém, a avançada do Damaiense rematou ao poste.

Aos 35 minutos, Madison Haugen, que tinha cometido a falta que resultou na grande penalidade desperdiçada pelo conjunto algarvio, fez o 2-0, antes de Carolina Santiago bisar, em cima do intervalo.

Na segunda parte, Santi completou o hat-trick aos 50 minutos, Ashley Barron fez o 5-0, apenas três minutos depois, e Samara Lino fechou o resultado aos 77 minutos.

O triunfo permite à equipa leonina, que viu o jogo da jornada inaugural com o Vitória ter sido adiado para o dia 4 de outubro, igualar o Damaiense e o Torreense na tabela classificativa e ficar a apenas um ponto de distância do trio de líderes composto por Benfica, Valadares Gaia e Racing Power.