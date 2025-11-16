Feminino: Valadares, V. Guimarães e Racing Power ganham na Taça da Liga
Vimaranenses e setubalenses goleiam na segunda jornada da fase de grupos
Vimaranenses e setubalenses goleiam na segunda jornada da fase de grupos
O triunfo em Braga, por 2-0, permite ao Valadares Gaia isolar-se, à condição, na liderança do Grupo A da fase inicial da Taça da Liga feminina de futebol. Os golos de Laura Luís e Jennie Lakip garantiram o triunfo das gaienses na casa das arsenalistas, que se estrearam na prova neste domingo.
O Valadares Gaia atinge os seis pontos, em dois jogos, e descolou do Benfica, que tem menos uma partida realizada. As Águias partilham a segunda posição com o Vitória, que se estreou a ganhar na competição com uma goleada ao Marítimo (4-1). Mia Foster, que bisou, e Irlanda Lopes marcaram pelas vimaranenses, que beneficiaram ainda de um autogolo.
No Grupo B, o Racing Power despachou o Damaiense por 4-0, no Algarve, e somou o primeiro triunfo, ao segundo jogo, na atual edição da Taça da Liga.
A série é liderada pelo Torreense, que no sábado empatou com o Rio Ave (1-1). O clube de Torres Vedras soma quatro pontos, mais um do que o Racing Power.