Francisco Neto, timoneiro da seleção nacional feminina de futebol, garante ter o «máximo respeito pela Espanha», próxima adversária das Navegadoras para a Liga das Nações, em dose dupla.

«São campeãs do mundo, detentoras desta Liga das Nações e a equipa europeia mais dominadora nos últimos anos. A dupla jornada que passou foi bastante positiva, mas agora sabemos que o contexto em que vamos estar inseridos é diferente», analisou o selecionador, no fórum da Associação Portuguesa de Treinadores de Futebol (ANTF), no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

Recorde-se que Portugal começou a Liga das Nações com um empate frente à Inglaterra (1-1) e uma vitória diante da Bélgica (1-0). As portuguesas lideram o Grupo A3, com os mesmos quatro pontos que as inglesas. Seguem-se as espanholas, com três, e as belgas, últimas ainda sem qualquer ponto conquistado.

«Jogar duas vezes seguidas, num curto espaço de tempo, contra as campeãs do mundo nunca é fácil, mas eu acredito que temos capacidade para continuar a crescer nesta Liga A», garantiu Francisco Neto. Portugal e Espanha defrontam-se nos dias 4 (Paços de Ferreira) e 7 de abril (Vigo).

O selecionador abordou ainda a infeliz lesão de Jéssica Silva, que perdeu a visão do olho direito depois de levar com uma "bolada" na cara, durante um treino. «Estamos em contacto desde o dia em que, infelizmente, lhe aconteceu aquilo. A informação que temos é que depende muito de pessoa para pessoa. Temos a expectativa de a ter de volta o mais depressa possível».

Sobre a próxima convocatória, Francisco Neto referiu que «o processo de escolha é muito aberto» e que a seleção «é um espaço para todas», ainda que já exista «uma base».

Por último, o selecionador português advertiu para a sobrecarga de jogos que se sente, também, no futebol feminino. «Temos cada vez mais jogadoras a competir ao mais alto nível, com uma densidade competitiva já bastante elevada. Temos de ter a capacidade de entendermos e de nos adaptarmos ao contexto e a este espaço de seleção», concluiu.