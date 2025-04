Jéssica Silva regressou aos relvados, um mês após ter perdido a visão e interrompido a carreira «por tempo indeterminado».

Tudo aconteceu durante um treino do Gotham FC, quando a internacional portuguesa levou uma bolada e sofreu uma lesão no olho direito. Ora, frente ao North Carolina Courage, Jéssica Silva começou no banco de suplentes e acabou por ser lançada aos 78 minutos.

Após o encontro, a jogadora deixou uma mensagem nas redes sociais e mostrou-se feliz por ter conseguido regressar à competição, ainda que a visão não esteja completamente recuperada.

«Há certezas que não se desfocam e a minha é a paixão que tenho por isto. Voltei a ser inteira. Nem tudo voltou ao lugar, mas eu voltei a mim mesma. Ver como via antes? Vai levar tempo, eu sei, mas tenho paciência. Posso não ver perfeitamente, mas sinto tudo. Senti que este momento quase não chegava e dói, doeu e estou para lá de feliz», pode ler-se.