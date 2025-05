Afinal, ainda há esperança em ver Kika Nazareth representar a seleção nacional no Europeu feminino de futebol, que se disputa na Suíça, entre os dias 2 e 27 de julho.

A craque portuguesa, que representa o Barcelona, continua a recuperar de uma cirurgia na sequência de uma rotura do ligamento lateral interno do tornozelo esquerdo e, ainda que ressalvando não ser fisioterapeuta, disse ter «uma pontinha de esperança» em conseguir estar fisicamente apta para o torneio.

Kika Nazareth admitiu que vive uma das fases mais duras da sua vida como atleta. «É difícil estar longe daquilo que nos faz feliz. O primeiro passo foi aceitar, e isso já consegui. Agora é uma questão de paciência, que não é o meu forte, mas estou a aprender», desabafou.

Sobre o dérbi do próximo fim de semana, no masculino, a antiga jogadora do Benfica acredita na festa do título dos encarnados já no sábado. «Estou confiante de que vai ser campeão e já organizei tudo para conseguir estar presente. Viajo ao final do dia, por isso vai dar para acompanhar o jogo», disse, à margem da apresentação do torneio Red Bull Four2Score, que se realizou, na quinta-feira, na sede da Liga Portugal.