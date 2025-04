Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, e Pedro Proença, líder da Federação Portuguesa de Futebol, assistiram, lado a lado, ao Portugal-Espanha, em Paços de Ferreira, para a Liga das Nações feminina de futebol.

Igualmente presentes no Estádio Capital do Móvel estiveram Pedro Duarte, Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Dias, Secretário de Estado do Desporto, José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, e Rafael Louzán, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

António Salvador, presidente do Sp. Braga, foi outro nome relevante do futebol português presente em Paços de Ferreira, ao lado de outras figuras do desporto nacional como a campeã olímpica na maratona, Rosa Mota, que representou o Comité Olímpico de Portugal.

No campo, Portugal foi derrotado pela Espanha, por 2-4, em jogo referente à terceira jornada do Grupo A3 da Liga das Nações feminina.