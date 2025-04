Portugal acolhe a edição inaugural do World Sevens Football (W7F), que decorre entre os dias 21 e 23 de maio de 2025, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Para além do formato inovador, o valor atribuído ao vencedor da competição é inédito e bastante atrativo. São 4,5 milhões de euros por evento, montante que é bastante superior ao arrecadado pelas equipas femininas na Liga dos Campeões, que ronda os 1,5 milhões de euros.

«O W7F é uma competição inovadora que reúne equipas profissionais femininas de várias ligas do mundo [oito melhores equipas] num formato eletrizante de sete contra sete, prometendo jogos rápidos, repletos de golos, e um prémio total de 4,5 milhões de euros por evento», partilha a organização, em comunicado.

Kika Nazareth é a embaixadora da edição de estreia e não escondeu o entusiasmo: «É uma honra fazer parte do World Sevens Football e mal posso esperar para sentir a energia e a paixão que os adeptos e jogadoras vão trazer ao Estoril», disse a internacional portuguesa.

Segundo Adrian Jacob, diretor de futebol do W7F, a jogadora do Barcelona é a «representante perfeita» para o evento em Portugal. «O seu talento incrível, a paixão, a dedicação ao futebol e o seu percurso, desde jogadora de futsal até se tornar numa das maiores estrelas do futebol europeu, é verdadeiramente inspirador», elogiou o responsável.

Relativamente ao formato da competição, a organização detalhou que ela decorrerá «num campo com metade do tamanho de um relvado tradicional e jogos de 30 minutos, um formato desenhado para maximizar a ação, o envolvimento e o entretenimento dos adeptos».

Os bilhetes para o W7F estarão disponíveis a partir do dia 7 de abril, no site do evento.