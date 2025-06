Francisco Neto, selecionador nacional, anunciou a lista de 27 jogadoras que vão integrar o estágio de preparação para a fase final do Europeu feminino de futebol, que se disputa entre os dias 2 e 27 de julho, na Suíça.

A presença de Kika Nazareth, que foi operada, em março, ao tornozelo esquerdo, é a principal novidade na lista, ficando por perceber se a criativa do Barcelona conseguirá recuperar a tempo do torneio.

As internacionais portuguesas iniciam a preparação do Euro na Cidade do Futebol, em Oeiras, na próxima segunda-feira, dia 16 de junho.

No Grupo B da prova, Portugal terá como adversários a Espanha (3 de julho, 20:00), a Itália (7 de julho, 20:00) e a Bélgica (11 de julho, 20:00).

Convocatória da seleção feminina

Guarda-redes: Inês Pereira, Patrícia Morais e Sierra Cota;

Defesas: Ana Seiça, Bárbara Lopes, Diana Gomes, Catarina Amado, Carole Costa, Carolina Correia, Lúcia Alves, Ana Borges, Joana Marchão;

Médios: Andreia Jacinto, Tatiana Pinto, Andreia Faria, Andreia Norton, Fátima Pinto, Beatriz Fonseca, Francisca Nazareth, Dolores Silva, Samara Lino e Stephanie Ribeiro;

Avançadas: Jéssica Silva, Telma Encarnação, Diana Silva, Ana Capeta e Carolina Mendes.