Renovam-se as esperanças dos portugueses em ver Kika Nazareth regressar aos relvados já no Europeu feminino da Suíça, que tem início agendado para o dia 2 de julho.

A avançada do Barcelona, que foi operada em março ao tornozelo esquerdo, realizou, este domingo, corrida com as restantes jogadoras às ordens de Francisco Neto, tendo posteriormente cumprido um conjunto de exercícios à parte do restante plantel.

Kika era esperada na Cidade do Futebol apenas na segunda-feira, mas decidiu antecipar a integração nos trabalhos da seleção, com a presença no Euro como motivação extra.

A craque portuguesa tem até quarta-feira, dia em que o selecionador nacional terá de enviar a lista final de convocadas para o torneio, para demonstrar que está fisicamente apta para poder ajudar a Seleção no Europeu.

Para além do regresso de Kika aos relvados, o treino deste domingo viu ainda Lúcia Alves e Diana Gomes trabalharem sem limitações aparentes. De recordar que Carolina Mendes foi dispensada da concentração por motivos físicos.

Portugal integra o Grupo B do Euro 2025 feminino de futebol. Tem como adversários a Espanha (3 de julho, 20:00), a Itália (7 de julho, 20:00) e a Bélgica (11 de julho, 20:00).

Antes, as Navegadoras terão um derradeiro teste frente à Nigéria, na próxima segunda-feira (19:00), no Estádio José Gomes, na Amadora.