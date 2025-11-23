O FC Porto, que compete na II Divisão nacional feminina, afastou o primodivisionário Racing Power da Taça de Portugal, numa terceira eliminatória que Sporting e Benfica também superaram.

No Estádio de Pedroso, em Vila Nova de Gaia, as azuis e brancas bateram o terceiro classificado da Liga feminina por 3-0, com golos de Maria Negrão, de penálti (27 minutos), Lara Perruca (49 minutos) e Lily Bryant (67 minutos).

Quanto ao Benfica derrotou o Clube de Albergaria, da II Divisão, por 4-0, marcaram Nycole Raysla (7 minutos), Rakel Engesvik (24 minutos), Joana Silva (60 minutos) e Lara Martins (70 minutos).

Mais dilatado ainda foi o triunfo do Sporting, que bateu a Académica, da IV Divisão, por 10-0. Telma Encarnação brilhou ao assinar um póquer de golos. Isso foi igualmente conseguido por Kailyn Dudukovich no triunfo por 10-0 do Sp. Braga frente ao Roriz, também do quarto escalão do futebol feminino.

Resultados da III eliminatória da Taça de Portugal feminina:

FC Porto 3-0 Racing Power

Clube de Albergaria 0-4 Benfica

Académica 0-10 Sporting

Guia 0-6 Damaiense

Amora 0-3 Vitória

Vitória Pico da Pedra 0-1 Feirense

Gil Vicente 4-1 Moreirense

Roriz 0-10 Sp. Braga

Alverca 1-6 Futebol Benfica

JuveForce 1-0 Atlético Ouriense

União de Leiria 8-1 Barreirense

Esposende 0-13 Rio Ave

Escola Futebol Feminino de Setúbal 0-8 Valadares

Aldeia Nova 0-4 Marítimo

Cadima 0-5 Famalicão

Vasco da Gama 0-6 Torreense

