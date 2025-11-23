Taça feminina: FC Porto afasta equipa da Liga, Benfica e Sporting goleiam
Portistas superam o Racing Power por 3-0, águias batem o Clube de Albergaria por 4-0 e leoas afastam a Académica por 10-0
Portistas superam o Racing Power por 3-0, águias batem o Clube de Albergaria por 4-0 e leoas afastam a Académica por 10-0
O FC Porto, que compete na II Divisão nacional feminina, afastou o primodivisionário Racing Power da Taça de Portugal, numa terceira eliminatória que Sporting e Benfica também superaram.
No Estádio de Pedroso, em Vila Nova de Gaia, as azuis e brancas bateram o terceiro classificado da Liga feminina por 3-0, com golos de Maria Negrão, de penálti (27 minutos), Lara Perruca (49 minutos) e Lily Bryant (67 minutos).
Quanto ao Benfica derrotou o Clube de Albergaria, da II Divisão, por 4-0, marcaram Nycole Raysla (7 minutos), Rakel Engesvik (24 minutos), Joana Silva (60 minutos) e Lara Martins (70 minutos).
Mais dilatado ainda foi o triunfo do Sporting, que bateu a Académica, da IV Divisão, por 10-0. Telma Encarnação brilhou ao assinar um póquer de golos. Isso foi igualmente conseguido por Kailyn Dudukovich no triunfo por 10-0 do Sp. Braga frente ao Roriz, também do quarto escalão do futebol feminino.
Resultados da III eliminatória da Taça de Portugal feminina:
FC Porto 3-0 Racing Power
Clube de Albergaria 0-4 Benfica
Académica 0-10 Sporting
Guia 0-6 Damaiense
Amora 0-3 Vitória
Vitória Pico da Pedra 0-1 Feirense
Gil Vicente 4-1 Moreirense
Roriz 0-10 Sp. Braga
Alverca 1-6 Futebol Benfica
JuveForce 1-0 Atlético Ouriense
União de Leiria 8-1 Barreirense
Esposende 0-13 Rio Ave
Escola Futebol Feminino de Setúbal 0-8 Valadares
Aldeia Nova 0-4 Marítimo
Cadima 0-5 Famalicão
Vasco da Gama 0-6 Torreense