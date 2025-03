Ao Sporting faltou «clarividência», na segunda parte do duelo com o Benfica, para poder seguir em frente na Taça de Portugal feminina de futebol, acredita o treinador das leoas, Micael Sequeira. A equipa de Alvalade desperdiçou duas vantagens no marcador, acabando derrotada por 3-2.

«Foi um grande espetáculo de futebol, muito bem jogado, numa grande primeira parte do Sporting. Na segunda, o Benfica reagiu e faltou-nos clarividência. No intervalo, reajustámos algumas coisas, mas, infelizmente, não conseguimos mais», comentou o técnico, no final da partida disputada no Estádio da Luz.

Longe do líder, Benfica, na Liga (soma menos oito pontos com apenas 12 ainda disputa), Micael Sequeira já olha para o futuro: «Queremos estar nas decisões. Na próxima época, vamos voltar muito mais fortes».

Figura principal da equipa leonina no dérbi, ou não tivesse bisado, Telma Encarnação lamentou que «os dois golos não serviram para dar a vitória». «Vamos lutar por mais. Nada é impossível, vamos continuar a dar o máximo e tudo pode acontecer na Liga», completou a avançada madeirense, de 23 anos.