A derrota do líder FC Porto em Braga, na 12.ª jornada da fase de apuramento do campeão, foi aproveitada por Sporting e Benfica, que venceram os respetivos jogos neste sábado, para deixarem ao rubro a luta pelo título nacional no escalão de sub-15.

Em Braga, os arsenalistas chegaram a estar a vencer por dois golos de diferença, marcaram Sene Sani [16m] e Gabriel Ribeiro [51m], tendo os dragões reduzido na resposta por Rodrigo Oliveira [55m]. Porém, o 2-1 não se alterou até ao apito final, permitindo aos bracarenses encurtar para apenas três os pontos de distância para o primeiro lugar, que continua a ser ocupado pelos portistas, agora com a companhia do Sporting.

Os leões, que vinham de uma derrota na casa do FC Porto, venceram, esta noite, o Alverca por 3-1, com David Makinde a bisar, e igualaram os azuis brancos com 26 pontos.

A apenas um de distância surge o Benfica, que goleou na casa do Estoril por 7-0, com um póquer de Tiago Neves, e fecha o pódio, com três pontos de avanço para o Sp. Braga, que é quarto classificado.

Ainda na 12.ª jornada da fase de apuramento do campeão nacional de iniciados, o Paços de Ferreira venceu o Vitória, em Guimarães [3-2], e o Belenenses derrotou o Tondela [2-1].

Na próxima jornada, que se joga apenas a 30 de maio, há um Benfica-Sporting, enquanto o FC Porto recebe o Belenenses e o Sp. Braga visita o terreno do Alverca.