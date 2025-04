A Direção do Sporting Clube de Cruz decidiu «suspender de imediato toda a atividade das equipas Sub-17» na sequência dos episódios de violência registados no jogo frente aos suíços do Meyrin FC, a contar para o torneio de futebol juvenil Porto International Cup.

Os responsáveis do clube portuense já comunicaram a decisão à Associação de Futebol do Porto, tendo mesmo procedido à «anulação das inscrições destas equipas, que não realizarão mais qualquer jogo na presente época desportiva».

Após uma reunião, «com caráter urgente», que serviu para analisar o episódio e ouvir testemunhos de alguns dos seus intervenientes, ficou definida a abertura de um inquérito para «averiguação dos factos ocorridos, com vista à instauração de processos disciplinares aos elementos envolvidos».

«Nessa análise, identificámos comportamentos de alguns atletas e algumas pessoas do público que nos envergonham, que condenamos de uma forma veemente e que jamais poderemos tolerar», vinca o clube, que acrescenta: «Para nós, o objetivo principal é formar pessoas. A educação e o respeito para com os adversários são obrigatórios para fazer parte das nossas equipas e poder ostentar no peito o emblema do nosso clube».

Entretanto, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto decidiu remeter «toda a informação útil» sobre o caso ao Ministério Público para posterior investigação, segundo noticia o Jornal de Notícias.

O Sporting Clube da Cruz explica ainda que «nada teve a ver com a organização do referido torneio, nem com as condições de segurança», apesar de o seu estádio ter recebido partidas da Porto International Cup.

«A Direção do Sporting Clube da Cruz deu o seu acordo à entidade organizadora para a cedência do Campo Municipal do Outeiro, que está sobre a sua gestão, suportando todos os gastos com as instalações, tendo como contrapartida o convite para a participação de cinco das suas equipas no referido torneio», pode ler-se no comunicado partilhado pelo clube nas redes socais.