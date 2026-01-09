O Vizela, da II Liga, venceu, esta sexta-feira, o Gil Vicente, do principal escalão, por 1-0, num jogo-treino decidido com um golo de Rodrigo Ramos.

Num ensaio disputado em Barcelos, e que serviu para as duas equipas colmatarem o hiato competitivo causado pela final four da Taça da Liga, o médio dos vizelenses desequilibrou o ensaio ao marcar aos 44 minutos.

Segundo informação do emblema de Barcelos, o técnico César Peixoto utilizou neste particular Andrew, Dani Figueira, Hevertton, Zé Carlos, Espigares, Elimbi, Santi García, Zé Carlos Ferreira, Buatu, Carlos Eduardo, Martín, Murilo, Luís Esteves, Gustavo Varela, Joelson, Bermejo, Rodrigo Rodrigues e Tidjany.

Os gilistas, quartos classificados da Liga com 28 pontos, voltam a treinar na segunda-feira, na preparação para o jogo com o Nacional, para o campeonato, que se disputa em Barcelos, em 17 de janeiro.

Já o Vizela, quinto classificado da II Liga com 24 pontos, terá o próximo compromisso oficial, também para o campeonato, a 15 de janeiro, na receção ao Paços de Ferreira.

Na formação vizelense, o técnico Nuno Silva aproveitou o encontro para dar minutos a Ivan Cvijanovic e Nikita Demchenko, recém-chegados ao clube.