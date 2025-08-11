FC Porto: pormenor nas camisolas invoca a memória de Jorge Costa
Bancadas também têm adereços para homenagear o antigo capitão dos «Dragões» no jogo frente ao Vitória
Os números estampados nas camisolas do FC Porto vão estar elevadas ao quadrado no jogo frente ao Vitória, numa iniciativa que pretende homenagear o malogrado capitão Jorge Costa, antigo dono do dorsal 2 na equipa portista, que faleceu no passado dia 5 de agosto, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.
𝗧𝗼 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗺𝗲𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗶𝘀 𝘁𝗼 𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶𝗳𝘆 𝗶𝘁𝘀 𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 💙
Tributo ao #E2ERNO Capitão Jorge Costa, histórico 2 do FC Porto ✨#SeguimosJuntos pic.twitter.com/jsD8A1mq3U
Nos assentos das bancadas, que vão encher para o encontro desta noite, foram também colocados cartolinas com o nome de Jorge Costa e o número 2 que usou durante largos anos ao serviço dos Dragões.
À vossa espera 💙 #SeguimosJuntos pic.twitter.com/WvtMLP8kOv— FC Porto (@FCPorto) August 11, 2025
FC Porto e Vitória defrontam-se, esta segunda-feira (20h45), para a jornada inaugural da Liga. O jogo tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.