Os números estampados nas camisolas do FC Porto vão estar elevadas ao quadrado no jogo frente ao Vitória, numa iniciativa que pretende homenagear o malogrado capitão Jorge Costa, antigo dono do dorsal 2 na equipa portista, que faleceu no passado dia 5 de agosto, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

𝗧𝗼 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗺𝗲𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗶𝘀 𝘁𝗼 𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶𝗳𝘆 𝗶𝘁𝘀 𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 💙

Tributo ao #E2ERNO Capitão Jorge Costa, histórico 2 do FC Porto ✨#SeguimosJuntos pic.twitter.com/jsD8A1mq3U — FC Porto (@FCPorto) August 11, 2025

Todos os jogadores entrarão com os números elevados ao quadrado no jogo desta noite #E2ERNO — FC Porto (@FCPorto) August 11, 2025

Nos assentos das bancadas, que vão encher para o encontro desta noite, foram também colocados cartolinas com o nome de Jorge Costa e o número 2 que usou durante largos anos ao serviço dos Dragões.

FC Porto e Vitória defrontam-se, esta segunda-feira (20h45), para a jornada inaugural da Liga. O jogo tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.