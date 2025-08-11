Os números estampados nas camisolas do FC Porto vão estar elevadas ao quadrado no jogo frente ao Vitória, numa iniciativa que pretende homenagear o malogrado capitão Jorge Costa, antigo dono do dorsal 2 na equipa portista, que faleceu no passado dia 5 de agosto, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

Nos assentos das bancadas, que vão encher para o encontro desta noite, foram também colocados cartolinas com o nome de Jorge Costa e o número 2 que usou durante largos anos ao serviço dos Dragões.

FC Porto e Vitória defrontam-se, esta segunda-feira (20h45), para a jornada inaugural da Liga. O jogo tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.

