Futebol
Há 24 min
INCRÍVEL: câmara cai «do céu» e quase acerta em repórter de imagem
Momento aconteceu durante o particular entre Hungria e Cazaquistão, desta terça-feira
DIM
Momento aconteceu durante o particular entre Hungria e Cazaquistão, desta terça-feira
DIM
O jogo entre Hungria e Cazaquistão terminou com um triunfo da equipa da casa por 3-1, mas o momento mais impactante chegou vindo «do céu»... com uma câmara a cair de quase 20 metros de altura.
Designado «spidercam», o objeto pegou fogo após uma falha técnica e acabou por bater com um estrondo no relvado e não acertou (por muito pouco) num repórter de imagem que se encontrava no local. O momento algo caricato não teve consequências a registar e o jogo prosseguiu com naturalidade.
Assista aqui ao momento:
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TAGS: Futebol Hungria Câmara Cameraman Cazaquistão
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