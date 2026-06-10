O jogo entre Hungria e Cazaquistão terminou com um triunfo da equipa da casa por 3-1, mas o momento mais impactante chegou vindo «do céu»... com uma câmara a cair de quase 20 metros de altura.

Designado «spidercam», o objeto pegou fogo após uma falha técnica e acabou por bater com um estrondo no relvado e não acertou (por muito pouco) num repórter de imagem que se encontrava no local. O momento algo caricato não teve consequências a registar e o jogo prosseguiu com naturalidade.

Assista aqui ao momento: 

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