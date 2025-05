Está dado o primeiro passo para a construção da nova academia de formação do Académico de Viseu, cuja equipa principal de futebol compete na II Liga.

No último fim de semana, em colaboração com o Centro Cultural do Campo e os Baldios de Campo e Bassar, foi formalizado o contrato de promessa de arrendamento do espaço para onde foi projetada a empreitada. O acordo é válido por 25 anos.

Em comunicado, os responsáveis do Académico de Viseu salientam «o arranque de um projeto estruturante para o desenvolvimento do futebol de formação na região da Beira-Alta».