Diferendo resolvido no Feirense. SAD e clube chegaram a acordo, esta quinta-feira, para colocar um ponto final num processo judicial que remontava a 2023, quando a Direção liderada por Rodrigo Nunes impediu o acesso ao Estádio Marcolino Castro e ao complexo desportivo às equipas da entidade que gere o futebol profissional do clube por alegadas dívidas que ascenderiam a 700 mil euros.

A decisão obrigou mesmo a equipa principal, que compete na II Liga, a disputar os primeiros jogos em casa, na última época, no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, e no Estádio do Bessa, na cidade do Porto.

A interdição foi levantada em setembro de 2023, mediante um acordo judicial, mas só agora o processo ficou resolvido.

Segundo o que o Maisfutebol apurou, a resolução do problema permitirá o reinício das obras na ala profissional do Complexo Desportivo Rodrigo Nunes, com o intuito de melhorar as condições de trabalho do plantel principal.

Esta época, o Feirense ocupa um tranquilo 9.º lugar na II Liga, que contrasta com as dificuldades por que passou para garantir a manutenção na última temporada, apenas selada num play-off com o vizinho Lusitânia de Lourosa.