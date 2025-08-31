II Liga: Ac. Viseu agudiza crise do FC Porto B, Vizela lidera isolado
Portistas ainda não marcaram qualquer golo no campeonato, esta temporada
Continua o pesadelo do FC Porto B na II Liga. Em Viseu, somou a terceira derrota seguida, sendo que ainda não conseguiu marcar qualquer golo na atual edição da competição. Já o Académico somou o primeiro triunfo da época.
A superioridade dos locais ficou evidente desde o apito inicial. André Clóvis ficou perto do 1-0 logo aos 5 minutos e, pouco depois, os viseenses tiveram um anulado por fora de jogo de Álvaro Zamora.
Um erro de Bruno Brígido, guarda-redes do Académico, quase resultou em golo dos portistas à passagem da meia hora, mas Bryan Caicedo rematou ao lado.
No entanto, a equipa da casa abaria por adiantar-se no marcador em cima do intervalo, por Soufiane Messeguem, num lance em que o guardião dos Dragões, Diogo Fernandes, não fica bem na fotografia.
Tal como havia acontecido na etapa inicial, a segunda parte abriu com um golo anulado aos anfitriões, desta feita por posição irregular de Clóvis.
O FC Porto B demorou a responder, mas ainda “cheirou” o empate num par de ocasiões em que brilhou Brígido na baliza viseense.
Ainda assim, acabou por ser o Académico a fechar o jogo, aos 87 minutos, por Lorougnon Gohi, a passe de Messeguem, mais expedito do que Felipe Silva a atacar a bola no início do lance.
O Académico de Viseu sobe à 12.ª posição da II Liga, com quatro pontos, enquanto o FC Porto B é último, a par do Penafiel, com apenas um ponto somado.
Na liderança da tabela surge, isolado, o Vizela, com 10 pontos, que este domingo derrotou a Oliveirense por 1-0. Miguel Tavares apontou o único golo do jogo aos 27 minutos. Pouco depois, Busnic acertou na trave da baliza da equipa de Oliveira de Azeméis, que pouco conseguiu fazer para evitar a derrota.