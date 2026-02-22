A segunda vitória consecutiva do Académico de Viseu na II Liga, conseguida na casa do Portimonense (1-0), fortalece a candidatura dos viriatos à subida ao principal escalão do futebol português, que não disputa desde 1989.

O encontro da 23.ª jornada valeu sobretudo pela reta final. Depois de um primeiro aviso de André Clóvis (77m), Lorougnon Gohi, assistido por Nils Mortimer, apontou o único golo do jogo, a cinco minutos dos 90.

No período de compensação, o Portimonense ainda reclamou um possível penálti, por mão na bola de um adversário, mas o árbitro, com o apoio do VAR, nada assinalou.

O Académico segue firme na segunda posição da II Liga, com 41 pontos, menos seis do que o líder Marítimo e mais cinco do que a equipa que surge em zona de play-off de subida, o Torreense.

Quanto ao conjunto de Portimão mantém-se no 16.º posto, que vale uma vaga no play-off de manutenção, com 24 pontos.

Às 18h00 arranca o dérbi de Santa Maria da Feira entre o Lusitânia de Lourosa e Feirense, que se disputa na Vila das Aves.