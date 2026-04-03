Um autogolo de Bura, dentro do período de compensação, permitiu ao Portimonense vencer na casa da Oliveirense (2-1), no jogo que abriu a 28.ª jornada da II Liga. Com isso, os algarvios deixam, à condição, a zona de despromoção e atiram o adversário para o último posto da tabela.

Depois de uma primeira parte sem grande história, a equipa de Portimão adiantou-se no marcador aos 58 minutos, por Thauan Lara, com um remate colocado à entrada da área adversária.

Encostada às cordas, a Oliveirense repôs a igualdade à entrada do último quarto de hora, pelo lateral Douglas Borel, mas o Portimonense acabaria por selar a importante vitória ao minuto 90+3, num autogolo de Bura quando tentava evitar a finalização de Wellinton Júnior.

Os algarvios somaram a segunda vitória consecutiva na II Liga e subiram ao 15.º lugar, com 30 pontos, mais um do que Penafiel e Farense, que ainda não jogaram na 28.ª jornada.

Já a Oliveirense, que não ganha desde o início de fevereiro, cai para o último posto da tabela classificativa, com apenas 27 pontos.