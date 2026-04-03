II Liga: autogolo tardio trama Oliveirense em duelo de aflitos com Portimonense
Jogo ficou resolvido no período de compensação num lance infeliz de Bura
Jogo ficou resolvido no período de compensação num lance infeliz de Bura
Um autogolo de Bura, dentro do período de compensação, permitiu ao Portimonense vencer na casa da Oliveirense (2-1), no jogo que abriu a 28.ª jornada da II Liga. Com isso, os algarvios deixam, à condição, a zona de despromoção e atiram o adversário para o último posto da tabela.
Depois de uma primeira parte sem grande história, a equipa de Portimão adiantou-se no marcador aos 58 minutos, por Thauan Lara, com um remate colocado à entrada da área adversária.
Encostada às cordas, a Oliveirense repôs a igualdade à entrada do último quarto de hora, pelo lateral Douglas Borel, mas o Portimonense acabaria por selar a importante vitória ao minuto 90+3, num autogolo de Bura quando tentava evitar a finalização de Wellinton Júnior.
Os algarvios somaram a segunda vitória consecutiva na II Liga e subiram ao 15.º lugar, com 30 pontos, mais um do que Penafiel e Farense, que ainda não jogaram na 28.ª jornada.
Já a Oliveirense, que não ganha desde o início de fevereiro, cai para o último posto da tabela classificativa, com apenas 27 pontos.
O Portimonense SC conquistou a vitória em Oliveira de Azeméis nos descontos 🥵#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #UDOliveirense #PortimonenseSC #bwinlp pic.twitter.com/7xdAoxDdFp— sport tv (@sporttvportugal) April 3, 2026