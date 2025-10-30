Benfica B e Torreense somaram vitórias pela margem mínima na nona jornada da II Liga, confirmando o bom momento que atravessam na competição.

Com José Mourinho atento na bancada, as Águias, que vinham de um triunfo na casa do Feirense, chegaram ao intervalo do jogo com o Paços de Ferreira a vencer por 2-0, com golos de Diogo Prioste e João Fonseca, vantagem que refletia a sua superioridade em campo.

Ao intervalo, Filipe Cândido, treinador dos Castores, fez entrar Fernandinho e o jovem avançado brasileiro não demorou a reduzir, com um remate colocado (57m). Ainda assim, o Paços não foi capaz de evitar a derrota no Seixal.

Em Portimão, o Torreense venceu por 1-0, valeu o golo apontado por Ismail Seydi aos 74 minutos. Pouco antes, Ney Silva tinha sido expulso, no Portimonense, por uma ação escusada numa bola dividida com André Simões.

A partir das 20h15 desta quinta-feira jogam-se as partidas Leixões-Académico de Viseu e Marítimo-União de Leiria, igualmente referentes à nona jornada da II Liga.