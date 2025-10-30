II Liga: Benfica B e Torreense ganham pela margem mínima
«Águias» batem o Paços de Ferreira e a equipa de Torres Vedras vence em Portimão
«Águias» batem o Paços de Ferreira e a equipa de Torres Vedras vence em Portimão
Benfica B e Torreense somaram vitórias pela margem mínima na nona jornada da II Liga, confirmando o bom momento que atravessam na competição.
Com José Mourinho atento na bancada, as Águias, que vinham de um triunfo na casa do Feirense, chegaram ao intervalo do jogo com o Paços de Ferreira a vencer por 2-0, com golos de Diogo Prioste e João Fonseca, vantagem que refletia a sua superioridade em campo.
Ao intervalo, Filipe Cândido, treinador dos Castores, fez entrar Fernandinho e o jovem avançado brasileiro não demorou a reduzir, com um remate colocado (57m). Ainda assim, o Paços não foi capaz de evitar a derrota no Seixal.
Em Portimão, o Torreense venceu por 1-0, valeu o golo apontado por Ismail Seydi aos 74 minutos. Pouco antes, Ney Silva tinha sido expulso, no Portimonense, por uma ação escusada numa bola dividida com André Simões.
Seydi disparou para dar a vitória ao SCU Torreense em Portimão 💥#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalmeusuper #PortimonenseSC #SCUTorreense pic.twitter.com/WWR03SAWzM— sport tv (@sporttvportugal) October 30, 2025
A partir das 20h15 desta quinta-feira jogam-se as partidas Leixões-Académico de Viseu e Marítimo-União de Leiria, igualmente referentes à nona jornada da II Liga.