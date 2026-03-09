II Liga: Benfica B “reforçado” vence e ultrapassa o Feirense na tabela
Daniel Banjaqui, João Rego e Anísio foram titulares, Henrique Araújo inaugurou o marcador
Daniel Banjaqui, João Rego e Anísio foram titulares, Henrique Araújo inaugurou o marcador
Com reforços de peso vindos da equipa principal, o Benfica B superou o Feirense (3-0) na partida que fechou a 25.ª jornada da II Liga, interrompendo uma sequência de dois jogos sem vencer para o campeonato.
Daniel Banjaqui, João Rego e Anísio Cabral, este último pela primeira vez, foram titulares no Benfica B, que teve de lidar com um Feirense mais agressivo e rematador antes de se ter adiantado no marcador, por Henrique Araújo, em cima do intervalo, num lance em que o guarda-redes fogaceiro, Francisco Meixedo, poderia ter feito melhor.
O rumo do encontro não mudou após o reatamento, com o Feirense a procurar anular a desvantagem no marcador, ainda que sem grande convicção.
Aproveitaram as águias para dobrar a vantagem, aos 71 minutos, por Gonçalo Moreira, a passe de Daniel Banjaqui.
Em cima do minuto 90, o russo Klimov, que tinha entrado pouco antes, ainda marcou pelos azuis, mas o lance foi anulado devido a um fora de jogo.
Na resposta, Tiago Freitas, com um remate forte, fechou as contas do jogo, ao minuto 90+6, altura em que Zé Ricardo foi expulso nos forasteiros.
O triunfo permite ao Benfica B subir ao nono lugar e ultrapassar o adversário desta segunda-feira na tabela classificativa, passando a somar 34 pontos, mais dois do que o Feirense, que é 11.º e somou a terceira jornada consecutiva sem vencer na II Liga.