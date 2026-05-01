Ainda são adolescentes, mas jogam como gente grande. O dérbi entre as equipas B de Sporting e Benfica, da 32.ª jornada da II Liga, teve estratégia, atrevimento e emoção, os condimentos habituais em duelos desta casta, e sorriu às águias [1-0], que assim carimbaram a manutenção.

Curiosamente, a partida ficou resolvida [quase] da mesma forma do que a da primeira volta. Em ambas, os encarnados beneficiaram de um penálti, os dois batidos por Diogo Prioste, mas esta sexta-feira o médio só marcou na recarga a uma primeira grande defesa do guarda-redes dos leões, Francisco Silva.

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O jogo abriu com o Sporting B mais dinâmico e pressionante, apostado em tirar tempo e espaço ao adversário, e que quase marcou ao minuto 5, quando Paulo Cardoso se isolou pela esquerda, mas Voitinovicius fez bem a mancha.

Essa primeira imagem de superioridade verde e branca acabou por se esbater com o passar dos minutos. Aos poucos, o Benfica B impôs-se e criou as melhores ocasiões até ao intervalo. A mais flagrante saiu dos pés de Anísio que, à meia-volta, acertou na barra da baliza leonina [13m].

As águias fecharam o primeiro tempo com mais bola [56 por cento] e remates [seis contra dois], mas o nulo persistia. E isso assomou-lhes o espírito quando, aos 53 minutos, Paulo Cardoso bateu Voitinovicius, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

Recomposto do susto, o Benfica B respondeu de pronto e até marcou, por Diogo Prioste, na recarga a um penálti inicialmente defendido por Francisco Silva [60m].

Obrigado a reagir, o Sporting B esticou-se mais no terreno, mas abriu algumas brechas atrás, que as águias tentavam aproveitar para fechar o jogo. O recém-entrado Peter Edokpolor dispôs de uma ocasião soberana para o conseguir aos 76 minutos, mas, isolado perante Francisco Silva, permitiu a defesa ao guarda-redes leonino.

Para o Benfica B, isso não se traduziu em grande prejuízo, já que a vitória não lhe fugiu. Mas podia não ter sido assim, porque Victor Guzmán, ao minuto 90+5, de cabeça, ficou a centímetros do empate.

O triunfo em Alcochete garante, desde já, a permanência na II Liga às águias, objetivo que o Sporting B, que terminou reduzido a dez pela expulsão de Bruno Ramos por ter agredido um adversário, também está muito perto de garantir.