O Feirense manteve o registo imaculado no seu estádio às custas de um Leixões (2-0) que foi, no mínimo, infeliz na segunda parte do jogo no Marcolino Castro, que viu a bancada destinada aos adeptos matosinhenses lotar.

Após uma primeira metade sem grandes motivos de interesse, o Feirense adiantou-se no marcador no arranque da etapa complementar, num lance aéreo de Gabriel Costa.

O Leixões, que ainda não tinha perdido na atual edição da II Liga, ameaçou o empate aos 54 minutos, quando Ricardo Valente desperdiçou um penálti descoberto pelo VAR.

Os contratempos para a equipa de Matosinhos prosseguiram com a expulsão de Moshood, que entrou aos 59 minutos, viu dois cartões amarelos num par de minutos e deixou a sua equipa em inferioridade numérica para a última meia hora.

Aproveitou o Feirense para consolidar a vantagem com um golo de Miguel Correia, aos 66 minutos. Em cima dos 90, Kiril Klimov desperdiçou um penálti, também ele identificado pelo videoárbitro, para o Feirense, permitindo a defesa a Miguel Morro.

O Feirense apanha o Leixões na tabela classificativa, somando ambos sete pontos.

A um ponto de distância segue o Desp. Chaves, que este sábado venceu em Penafiel por 2-0. Kusso (6m) e Roberto (52m) construíram o resultado de um jogo que abriu com uma bola no ferro, atirada pelo flaviense Ktatau.

Já o Felgueiras estreou-se a ganhar no campeonato, frente ao Lusitânia de Lourosa (3-1), que somou o primeiro desaire na prova. Ao intervalo, a equipa da casa já vencia por 2-0, marcaram Lucas Duarte e Leo Teixeira.

Os lusitanistas ainda acertaram no ferro antes de terem sofrido o terceiro golo, novamente por Lucas Duarte, na sequência de uma bola parada. Perto do fim, Dylan Collard apontou o tento de hora dos visitantes.

Este sábado defrontam-se ainda Benfica B e Portimonense, no Seixal, a partir das 18h00.