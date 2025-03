O Desp. Chaves isolou-se, à condição, na vice-liderança da II Liga, depois de ter goleado a Oliveirense por 4-0, na 26.ª jornada da competição. Pedro Tiba e Tiago Reis, com um golo e uma assistência cada, foram as figuras da partida, que contou ainda com tentos de Pedro Pinho e André Ricardo, pelos flavienses.

Os transmontanos tiraram proveito do desaire do Penafiel em Viseu e assumem a segunda posição, na qual ainda poderão vir a ser apanhados pelo Vizela, caso os minhotos vençam o Paços de Ferreira, este domingo. Quanto à Oliveirense mantém-se na penúltima posição da tabela classificativa.

No restante jogo deste sábado, Marítimo e Felgueiras não conseguiram desfazer o nulo, na Madeira. A melhor ocasião pertenceu a Aílson Tavares, pelos forasteiros, que acertou no poste à entrada do derradeiro quarto de hora.

Foi o segundo empate consecutivo para o Marítimo e o terceiro para o Felgueiras, desfecho que mantém um ponto de avanço para os insulares entre as duas equipas, que seguem na zona intermediária da II Liga.

A 26.ª jornada da II Liga fica concluída este domingo com os jogos Tondela-Benfica B (11:00), U. Leiria-Mafra (14:00), FC Porto-Leixões (15:30) e Vizela-Paços de Ferreira (20:30).