Em 2025, só dá Diogo Nascimento na II Liga. O médio do Vizela, de 22 anos, vence há três meses consecutivos os prémios de melhor médio e jogador da prova, numa eleição em que participam os treinadores das 18 equipas que competem no segundo escalão do futebol nacional.

Em março, o jogador do emblema minhoto recebeu 32,59 por cento dos votos, mais do dobro do segundo classificado, Juan Muñoz, da União de Leiria (12,59 por cento).

E está feito o 𝗵𝗮𝘁-𝘁𝗿𝗶𝗰𝗸! 🏆🏆🏆



Pela terceira vez consecutiva, Diogo Nascimento é o 𝗝𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 na #LigaPortugalMeuSuper! 💥



Concordas com os treinadores?

O rol de prémios conquistados por Diogo Nascimento premeia a qualidade do seu futebol, que o volume de golos (um) e de assistências (uma) até nem acompanha. Um exemplo perfeito de que há muita coisa relevante na sombra dos números.

Diogo Nascimento começou a jogar futebol no Sporting, mas foi no Benfica que passou grande parte da formação, com uma experiência no Belenenses pelo meio. Cumpre a segunda temporada no Vizela, que tenta ajudar a regressar à Liga, esta temporada.