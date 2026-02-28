VÍDEO: em casa emprestada, União de Leiria vence o Portimonense
Dieu Michel foi o autor do único golo da partida da 24.ª jornada
Mesmo jogando em casa emprestada, a União de Leiria derrotou o Portimonense (1-0), alcançou a segunda vitória seguida na II Liga e recuperou contacto com a sexta posição, somando, com menos um jogo realizado, os mesmos 35 pontos do Vizela.
Apesar de a partida ter começado com uma grande ocasião para os algarvios, quando Heitor acertou no ferro da baliza leiriense (11m), a União foi globalmente mais forte no Estádio José Gomes, na Amadora.
Ainda assim, apenas conseguiu adiantar-se no marcador no início da segunda parte, por Dieu Michel, na recarga a uma primeira grande defesa de Cibois.
O Portimonense somou a terceira derrota consecutiva na II Liga, para a qual não ganha há praticamente um mês e meio, ocupando por esta altura o 16.º lugar, que dá acesso ao play-off de manutenção.
A 24.ª jornada do segundo escalão do futebol português prossegue no domingo com os jogos Farense-Lusitânia de Lourosa (11h00), Académico de Viseu-Marítimo (14h00), Paços de Ferreira-Oliveirense (15h30) e Penafiel-Benfica B (18h00).
A ronda fecha na segunda-feira com o Feirense-Felgueiras (18h00).