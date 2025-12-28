O nulo imperou até ao apito final no duelo entre Paços de Ferreira e Farense, da 16.ª jornada da II Liga, pese embora as diversas ocasiões criadas pelas duas equipas ao longo do encontro.

A segunda parte foi, de longe, a mais prolífica em lances perigosos e, apesar de os Castores terem sido os que mais tentaram visar a baliza contrária, pertenceram aos algarvios as situações mais flagrantes.

Aos 56 minutos, Assane Ndiaye viu um golo ser-lhe anulado por fora de jogo e, ao minuto 90+4, o recém-entrado Geovanny Almeida acertou no poste da baliza pacense, defendida pelo jovem Rafa Oliveira.

O empate mantém o Paços de Ferreira nos lugares perigosos da tabela, passando a ocupar o 16.º posto com os mesmos 16 pontos do penúltimo, o Leixões. Já o Farense, que não ganha há três jornadas e foi orientado pelo interino Pedro Neto no Estádio Capital do Móvel, é nono, com 20 pontos.