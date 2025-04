O Alverca encostou ao Vizela, que este domingo visita a casa do líder Tondela, na vice-liderança da II Liga, após ter vencido a Oliveirense por 4-0. A equipa de Oliveira de Azeméis, penúltima classificada, vê a vida complicar-se ainda mais na luta pela manutenção no segundo escalão do futebol nacional.

A partida abriu com o golo de Eduardo Ageu, ao minuto quatro, com um remate cruzado. A Oliveirense, muito permeável defensivamente, viu Reinaldo acertar no poste da sua baliza perto do intervalo, mas o resultado acabaria por se avolumar na segunda parte.

Aos 64 minutos, David Bruno, assistido de forma sublime por Reinaldo, fez o 2-0. Pouco depois, Miguel Pires acertou no poste, ele que acabaria mesmo por ampliar a vantagem do Alverca, aos 77 minutos. Em contra-ataque, André Bukia fez o 4-0, num lance que expôs as dificuldades defensivas dos aveirenses.

A vitória na 30.ª jornada da II Liga permite ao Alverca apanhar, à condição, o Vizela na segunda posição, somando ambos 51 pontos. Os minhotos defrontam, esta noite (20:30), o líder Tondela. Quanto à Oliveirense pode acabar a jornada no último posto, caso o Mafra vença o Marítimo, este domingo (15:30). A distância para o play-off de manutenção continua a ser de quatro pontos.