Lusitânia de Lourosa e União de Leiria empataram 1-1, no Estádio do Algarve, casa emprestada dos lusitanistas, para a 11.ª jornada da II Liga.

A formação de Lourosa, a jogar a mais de 500 quilómetros da sua cidade, abriu o marcador por João Silva, na sequência de um canto, aos dois minutos, mas Daniel Borges, assistido por Muñoz, empatou aos 11m, com o marcador a manter-se inalterado até ao apito final.

Com as duas formações de olho nas balizas rivais, foram os anfitriões a criar mais perigo até ao intervalo, mas o guarda-redes leiriense, João Bravim, impediu o golo a Miguel Teixeira (21 minutos) e Arsénio Nunes (28m).

No segundo tempo, o jogo baixou de qualidade, mas voltou a ser João Bravim a destacar-se, defendendo um tiro de Tiago Dias (79m) e tirando o “pão da boca” a Alan Do Marcolino (89m).

Os leirienses seguem no quinto lugar da II Liga, com 18 pontos, enquanto a equipa do concelho de Santa Maria da Feira ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar, com 11.