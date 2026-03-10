João Brandão, que orienta a equipa B do FC Porto, foi eleito o treinador do mês da II Liga em fevereiro.

Numa eleição levada a cabo pelos treinadores das equipas que competem no segundo escalão do futebol português, João Brandão recebeu 42,96 por cento dos votos, superando a concorrência de Carlos Fonseca, do Académico de Viseu (17,78 por cento), e Carlos Fangueiro, do Leixões (12,59 por cento).

Em fevereiro, o FC Porto B venceu o Académico de Viseu (3-1), o Paços de Ferreira (1-0) e o Torreense (3-0), tendo ainda empatado com a União de Leiria (2-2).

Essa sequência de resultados permitiu aos portistas fecharem o último mês na quarta posição da II Liga.